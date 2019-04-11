Osmaniye'de Hayvan Hırsızlığı
2 saat önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:26 Kaynak: AA
'nin Kadirli
ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Sunbaşı ilçesi Akçataş köyünde 2 büyükbaş hayvanı çalınan Mahmut Akçakaya
durumu jandarmaya bildirdi.
Olayla ilgili çalışma yapan ekipler, hayvanların Kadirli ilçesinde bir ahırda tutulduğunu tespit etti.
Bunun üzerine söz konusu adrese giden ekipler, hayvanları bulundukları yerden çıkarak sahibine teslim etti.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli C.K. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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