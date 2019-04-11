Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Hayvan Hırsızlığı

Osmaniye'de Hayvan Hırsızlığı

2 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Osmaniye'de Hayvan Hırsızlığı, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Sunbaşı ilçesi Akçataş köyünde 2 büyükbaş hayvanı çalınan Mahmut Akçakaya durumu jandarmaya bildirdi.

Olayla ilgili çalışma yapan ekipler, hayvanların Kadirli ilçesinde bir ahırda tutulduğunu tespit etti.

Bunun üzerine söz konusu adrese giden ekipler, hayvanları bulundukları yerden çıkarak sahibine teslim etti.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli C.K. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:26 Kaynak: AA
Akçakaya, Kadirli, Osmaniye, Güncel
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