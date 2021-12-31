Osmaniye'de yılbaşı öncesi helikopterle trafik denetimi gerçekleştirildi.
Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ve polis trafik ekipleri, helikopterle Osmaniye- Kadirli ve Kadirli- Kozan kara yolları, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu, Osmaniye-Gaziantep kara yolu ve Osmaniye-Zorkun yayla yolunda trafik denetimi gerçekleştirdi.
Denetimlerde kurallara uymayan sürücüler belirlenip uygulama noktasındaki ekiplere bildirilerek para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika