Osmaniye'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı

6 saat önce

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 8 kişi tutuklandı, System.String[]

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 16 zanlıdan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ile Uyuşturucuyla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, 14 Ocak günü şehir merkezinde polis helikopterinin desteği ile uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 16 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonda gözaltına alınan kişilerin evlerinde ve kaldıkları yerde yapılan aramalarda 171 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram esrar maddesi, 53 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan ve sorgusu tamamlanan 16 kişiden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 kişi savcılık sorgusunun ardından 6 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Osmaniye polisinin yaptığı operasyon ise hem karadan hem de havadan görüntülendi. - OSMANİYE

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:04 Kaynak: İHA
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