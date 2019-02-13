Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Yaralı

Osmaniye'de Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Yaralı

2 saat önce

Osmaniye'de hemzemin geçitteki kazada lise öğrencisi yaralandı.

Osmaniye'de Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Yaralı, System.String[]
Osmaniye'de hemzemin geçitteki kazada lise öğrencisi yaralandı.

Toprakkale ilçesi Dağıstanlı Mahallesi'ndeki hemzemin geçide bisikletiyle kontrolsüz giren 16 yaşındaki Musa Akar'a yolcu treni çarptı.

Yaralanan Akar, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 10:08 Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel
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