Osmaniye'de Hemzemin Geçitte Kaza: 1 Yaralı
2 saat önce
Osmaniye'de hemzemin geçitteki kazada lise öğrencisi yaralandı.
Osmaniye
'de hemzemin geçitteki kazada lise öğrencisi yaralandı. Toprakkale
ilçesi Dağıstanlı Mahallesi'ndeki hemzemin geçide bisikletiyle kontrolsüz giren 16 yaşındaki Musa Akar'a yolcu treni çarptı.
Yaralanan Akar, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 10:08 Kaynak: AA
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