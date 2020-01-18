Osmaniye'de hentbol il birinciliği müsabakaları yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Osmaniye'de hentbol il birinciliği müsabakaları yapıldı - Son Dakika Spor

Osmaniye'de hentbol il birinciliği müsabakaları yapıldı

6 saat önce

Osmaniye'de okul sporları küçükler ve yıldızlar hentbol il birinciliği müsabakaları yapıldı.

Osmaniye'de hentbol il birinciliği müsabakaları yapıldı, System.String[]

Osmaniye'de okul sporları küçükler ve yıldızlar hentbol il birinciliği müsabakaları yapıldı.


Tosyalı Spor Kompleksi'nde oynanan maçlarda, 17 okul 238 sporcuyla filede mücadele etti.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara kupa, sporculara madalya verildi.

Osmaniye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:04 Kaynak: AA
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