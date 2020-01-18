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Osmaniye'de hentbol il birinciliği müsabakaları yapıldı
6 saat önce
Osmaniye'de okul sporları küçükler ve yıldızlar hentbol il birinciliği müsabakaları yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:04 Kaynak: AA
Osmaniye'de okul sporları küçükler ve yıldızlar hentbol il birinciliği müsabakaları yapıldı.
Tosyalı Spor Kompleksi'nde oynanan maçlarda, 17 okul 238 sporcuyla filede mücadele etti.
Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara kupa, sporculara madalya verildi.
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