Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de her bebek adına 1 fidan dikilecek
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Osmaniye'de her bebek adına 1 fidan dikilecek

6 saat önce

Osmaniye Belediyesi, şehir merkezindeki hastanelerde dünyaya gelen her bebek adına 1 fidan dikerek hatıra ormanı oluşturacak.

Osmaniye'de her bebek adına 1 fidan dikilecek, System.String[]

Osmaniye Belediyesi, şehir merkezindeki hastanelerde dünyaya gelen her bebek adına 1 fidan dikerek hatıra ormanı oluşturacak.


Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Osmaniye Belediye Meclisince alınan karara göre yeni doğan her bebek adına 1 fidan dikilecek.


Ekim ayı meclis toplantısında MHP ve AK Parti meclis üyelerinin ortak imzasıyla meclis başkanlığına sunulan teklifi incelenmek üzere İnceleme Araştırma ve Sağlık Komisyonlarına sevk eden Başkan Kadir Kara, meclis başkanlığına anlamlı bir teklifi gündeme getiren meclis üyelerine teşekkür etti.


Komisyonların kısa sürede sonuçlandırdığı araştırmalar ve çalışmalar neticesinde Osmaniye'de her yıl 10 bin ila 12 bin arası bebeğin dünyaya geldiği tespit edildi.


Komisyonlar ayrıca fidan dikim alanı oluşturmak amaçlı Orman Osmaniye İşletme Müdürü Abdulsamet Doğar ile yaptıkları görüşmeler sonunda kısa bir süre önce Kanlıgeçit mevkisinde yanan kızılçam ormanlık alanın tahsis edildiğini bildirdiler.


Osmaniye Belediye Meclisi'nin kararı ile Osmaniye'de dünyaya gelen tüm bebeklerin artık dikili bir ağacı olacak. - OSMANİYE

Osmaniye, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:05 Kaynak: İHA
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