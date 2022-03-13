Osmaniye'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

13.03.2022 12:28
Osmaniye'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Osmaniye'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

Osmaniye'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, belediye ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

Osmaniye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle Karaçay maden yolunda heyelan meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolun belediye ekiplerinin çalışmasıyla tekrar açıldığı ve yolun kapanması nedeniyle mahsur kalanların kurtarıldığı kaydedildi.

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Osmaniye, Karaçay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı - Son Dakika


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