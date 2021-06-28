Hırsızlık suçundan yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hırsızlık Bürosu ekipleri, Karaçay ve Yıldırım Beyazıt mahallelerinde, elektrikli bisiklet ile demir mazgal çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlıklarla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği 4 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.C. (20) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, T.G. (21), E.A. (18) ve H.T. (25) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıdı.