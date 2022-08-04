Osmaniye'de çalıntı malların olduğu adrese baskın - Son Dakika
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Osmaniye'de çalıntı malların olduğu adrese baskın

04.08.2022 13:40
Osmaniye'de çalıntı malların olduğu adrese baskın

Osmaniye'de hırsızlık şüphelilerinin çaldıkları malzemeleri sakladıkları adrese gece operasyon düzenleyen polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Osmaniye'de hırsızlık şüphelilerinin çaldıkları malzemeleri sakladıkları adrese gece operasyon düzenleyen polis, 2 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan bir adreste çok sayıda çalıntı malzeme olduğu bilgisini aldı. Motosikletli Yunus ekiplerinin de desteğiyle gece adrese düzenlenen operasyonda B.R.E. ve A.A.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda fişek ve şarjör, 14 adet su sayacı, 6 adet laptop, 3 adet oto teyp, 21 adet araç içi ses sistemi, 5 adet takım jant lastik, 2 adet bilgisayar yazıcısı, 1 adet tarayıcı, 3 adet takım çantası, çeşitli markalarda ses sistem mixer ve amfileri, çeşitli ebatlarda matkap ve hiltiler, 1 adet bisiklet, çok sayıda bilgisayar donanımı ile çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

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Osmaniye'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı Osmaniye'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı Osmaniye Ticaret Borsası Osmaniye Ticaret Borsası
Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de çalıntı malların olduğu adrese baskın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de çalıntı malların olduğu adrese baskın - Son Dakika
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