Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 2 kadın yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, hırsızlık iddiasıyla 2 kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, iş yerinden İstiklal Mahallesi Ahmet Güzel Caddesi üzerindeki evine gelen Musa Esnik, 2 kadının evinin kapısını zorladığını görünce durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler Y.U. (28) ve G.G. (38) isimli şüphelileri gözaltına aldı.
Hırsızlık suçundan sabıkası olduğu öğrenilen iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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