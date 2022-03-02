Osmaniye'de inşaat malzemesi ve bakır kablo çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde güneş enerjisi ünitelerinden bakır kablo ve Kadirli ilçesinde inşaat malzemesi çalındığı bilgisi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi çalışma başlattı.
Yapılan çalışma neticesi 2 şüpheli gözaltına alındı, çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.
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Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika