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Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

47 dakika önce

Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandıOsmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı.

Bahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Osmaniye, Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde11 hayvan hırsızlığı ve 3 adet evden hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu kimlikleri belirlenen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla kaldıkları adreslerde gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının arıdan nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler M.Y., İ.K., ve K.Ç. tutuklanırken P.A.K. ise serbest bırakıldı.

Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Jandarma, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:30 Kaynak: DHA
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