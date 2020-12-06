Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, bir evde hırsızlık malzemeleri bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda, 80 oto marş motoru, 1 motosiklet, 1 bisiklet, 1 sahte plaka, 16 cep telefonu, 3 ruhsatsız av tüfeği, 17 bıçak, 1 kamera, 2 amfi diye tabir edilen ses cihazı, 2 matkap, 1 spiral ele geçirildi.

Olayla ilgili hırsızlık şüphelisi F.A. gözaltına aldı.