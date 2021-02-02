Osmaniye'de hırsızlık şüphelisi yakalandı, çaldığı altın ve para sahibine verildi - Son Dakika

Osmaniye'de hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı, çaldığı 8 cumhuriyet altını ve 20 bin lira sahibine teslim edildi.

Bahçe ilçesinde yaşayan M.S, jandarmayı arayarak evindeki 8 cumhuriyet altını ve 20 bin lirasının çalındığını belirterek şikayetçi oldu.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçe'deki kuyumcularla irtibata geçerek cumhuriyet altını bozdurmak isteyenleri ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, kuyumcuya giderek 5 cumhuriyet altını bozdurmaya çalıştığı belirlenen şüpheli Ö.S'yi operasyonla gözaltına aldı.

Ö.S'nin teslim ettiği altınlar ve 20 bin lira, jandarma ekiplerince M.S'ye verildi.

Zanlının, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.