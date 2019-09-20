Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de hırsızlık ve silah kaçakçılığı operasyonu
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Osmaniye'de hırsızlık ve silah kaçakçılığı operasyonu

1 saat önce

Osmaniye'de düzenlenen operasyonda 7 ruhsatsız av tüfeği ile kuru sıkıdan çevirme tabanca ele geçirdi.

Osmaniye'de hırsızlık ve silah kaçakçılığı operasyonu, System.String[]

Osmaniye'de düzenlenen operasyonda 7 ruhsatsız av tüfeği ile kuru sıkıdan çevirme tabanca ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir çok hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Kurtuluş Mahallesi 7015 Sokak'ta bulunan bir eve yapılan operasyonda 7 ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkıdan çevirme tabanca, bir miktar esrar ile ev ve işyerlerinden çalındığı tahmin edilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili Fatih A, Kasım F, Hakan A, ve Şahin Ö. gözaltına alındı.

Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:12 Kaynak: AA
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