Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

17.03.2022 14:58
Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı

Kadirli ilçesinde, yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kadirli ilçesinde, yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yayla evlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen E.K, T.A, B.M. ve Ü. B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen 1 güneş enerjisi paneli, 1 akü, 1 cep telefonu ile muhtelif mutfak ve ev eşyaları ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Hisarcık, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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