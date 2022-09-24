Osmaniye'de hırsızlık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de hırsızlık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

24.09.2022 12:40
Osmaniye'de hırsızlık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Osmaniye'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde gerçekleşen 26 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, 400 güvenlik kamerası kaydını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kurusıkı tabanca ile 2 çalıntı bisiklet ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de hırsızlık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de hırsızlık operasyonunda 5 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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