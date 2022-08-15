Ekipler, hırsızlıkların meydana geldiği ev ve iş yerlerinin çevresindeki 250 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyerek, 9 şüphelinin kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de yakalanan 9 hırsızlık şüphelisinden 6'sı tutuklandı - Son Dakika

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