Osmaniye'de hırsızlık zanlıları 198 güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de hırsızlık zanlıları 198 güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı

02.04.2022 10:32
Osmaniye'de hırsızlık zanlıları 198 güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı

Osmaniye'de çok sayıda ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli, polis tarafından 198 ayrı güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı.

Osmaniye'de çok sayıda ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli, polis tarafından 198 ayrı güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı.

Küçük Sanayi Sitesi, Rahime Hatun ve Adnan Menderes mahallelerinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarları üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki 198 ayrı güvenlik kamerasının kaydını inceleyen ekipler, zanlıların İ.K. ve C.A. olduğunu tespit etti.

Operasyonla yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Zanlıların evlerindeki aramada, çalıntı olduğu tespit edilen malzemeler ele geçirildi.

Öte yandan, zanlıların ev ve iş yerlerine girme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Adnan Menderes, Rahime Hatun, Osmaniye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de hırsızlık zanlıları 198 güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de hırsızlık zanlıları 198 güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı - Son Dakika
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