Osmaniye'de hızar makinesi çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de hızar makinesi çalan şüpheli yakalandı

20.04.2022 17:09
Osmaniye'de hızar makinesi çalan şüpheli yakalandı

Osmaniye'de bir kurumdan hızar makinesi çaldığı iddia edilen hırsızlık şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı.

Osmaniye'de bir kurumdan hızar makinesi çaldığı iddia edilen hırsızlık şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkezde bir kurumdan hızar makinesi çalındığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından hızar makinesini çalan şahsın M.Ş. olduğu tespit edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.Ş. adliyeye sevk edilirken ele geçirilen hızar makinesi de kuruma teslim edildi. - OSMANİYE

Osmaniye'de hızar makinesi çalan şüpheli yakalandı

YORUMLAR
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Ankara'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 256 kişi yakalandı Ankara'da çeşitli suçlardan aranması bulunan 256 kişi yakalandı 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu yakalandı 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de hızar makinesi çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de hızar makinesi çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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