Osmaniye'de Horozu Kurtarma Operasyonu

Osmaniye'de horozu kurtarma operasyonuOSMANİYE - Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Uyuzluk Pınarı mevkiinde 3 gündür kayıp horozunu arayan vatandaş horozunun dereye düştüğünü öğrenince çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Osmaniye'de horozu kurtarma operasyonu



OSMANİYE - Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Uyuzluk Pınarı mevkiinde 3 gündür kayıp horozunu arayan vatandaş horozunun dereye düştüğünü öğrenince çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, üç gündür kayıp horozunu arayan vatandaş horozunun dereye düştüğünü duyar duymaz dere kenarına gitti. Kendi çabaları ile kurtaramayacağını anlayan vatandaş çevredekilerden yardım istedi. Oradan geçmekte olan aynı zamanda 112 sağlık çalışanı Mehmet Begeç yardım isteyen kişinin talebini geri çevirmedi ve itfaiye ekiplerini arayarak derede bir horozun olduğunu ve kurtarmak için merdivene ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin merdiveni dereye indirilerek itfaye ve sağlık çalışanı vatandaşın çabalarıyla derede üç gündür mahsur kalan horoz kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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