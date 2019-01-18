Osmaniye'de Htş Operasyonu: 9 Gözaltı
36 dakika önce
Osmaniye'de terör örgütü Heyeti Tahriri Şam'a (HTŞ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye
'de terör örgütü Heyeti Tahriri Şam
'a (HTŞ) yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü HTŞ'nin faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Osmaniye merkezde yakalanan A.B. ve kendisiyle birlikte ikamette bulunan ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen M.B, Z.D, A.E, Y.M, E.B, M.E., H.M. ve B.E. adlı Suriye
uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
(İbrahim İmat/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:56 Kaynak: İHA
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