Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Htş Operasyonu: 9 Gözaltı

Osmaniye'de Htş Operasyonu: 9 Gözaltı

1 saat önce

Osmaniye'de HTŞ operasyonu: 9 gözaltıOSMANİYE - Osmaniye'de terör örgütü Heyeti Tahriri Şam'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de HTŞ operasyonu: 9 gözaltı

OSMANİYE - Osmaniye'de terör örgütü Heyeti Tahriri Şam'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü HTŞ'nin faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Osmaniye merkezde yakalanan A.B. ve kendisiyle birlikte ikamette bulunan ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen M.B, Z.D, A.E, Y.M, E.B, M.E., H.M. ve B.E. adlı Suriye uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:29 Kaynak: İHA

Şam, Osmaniye, 3. Sayfa
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