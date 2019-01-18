Osmaniye'de Htş Terör Örgütü Şüphelisi 9 Suriyeli Gözaltında
41 dakika önce
OSMANİYE'de polis, Heyeti Tahriri Şam (HTŞ/FEC/ENC) silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, 9 Suriyeli'yi gözaltına aldı.
OSMANİYE'de polis, Heyeti Tahriri Şam (HTŞ/FEC/ENC) silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, 9 Suriyeli'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında; il merkezinde yakalanan A.B. ve kendisiyle birlikte ikamette bulunan ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen M.B., Z.D., A. E., Y. M., E.B., M.E., H.M. ve B.L. olmak üzere 9 Suriyeli'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - Osmaniye
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:53 Kaynak: DHA
Sel Sularına Gömülen Araçtaki 2 Kişinin Kepçeyle Kurtarılma Anı Kameralara Yansıdı
Kötü Koku İhbarı Üzerine Eve Giren Polis, Yatak Bazası Altında Kadın Cesedi Buldu
5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Siteler'de Suriyeli İşçilerin Dramı
Dönerci Baba, Dansöz Olan Kızı Didem'i Eşit Parçalara Bölüp Buzdolabında Saklamış