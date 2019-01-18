Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Htş Terör Örgütü Şüphelisi 9 Suriyeli Gözaltında

Osmaniye'de Htş Terör Örgütü Şüphelisi 9 Suriyeli Gözaltında

41 dakika önce

OSMANİYE'de polis, Heyeti Tahriri Şam (HTŞ/FEC/ENC) silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, 9 Suriyeli'yi gözaltına aldı.

Osmaniye'de Htş Terör Örgütü Şüphelisi 9 Suriyeli Gözaltında, System.String[]
OSMANİYE'de polis, Heyeti Tahriri Şam (HTŞ/FEC/ENC) silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, 9 Suriyeli'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HTŞ/FEC/ENC silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında; il merkezinde yakalanan A.B. ve kendisiyle birlikte ikamette bulunan ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen M.B., Z.D., A. E., Y. M., E.B., M.E., H.M. ve B.L. olmak üzere 9 Suriyeli'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - Osmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:53 Kaynak: DHA

Polis, Osmaniye, Güncel
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