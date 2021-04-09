Hububata alternatif olarak üretilen çileğin hasadına başlandı - Son Dakika

Hububata alternatif olarak üretilen çileğin hasadına başlandı

09.04.2021 13:31

Osmaniye'de, hububata alternatif olarak üretilmeye başlanan ve ilk hasadı yapılan çileğin kilogramı 15 liraya alıcı buluyor.

Osmaniye'de, hububata alternatif olarak üretilmeye başlanan ve ilk hasadı yapılan çileğin kilogramı 15 liraya alıcı buluyor.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA muhabirine, yörede hububata alternatif olarak üreticiye sunulan ve hasadına başlanılan çileğin veriminden memnun olduklarını söyledi.

Çilek üreticisi İsmet Soytorun da 5 dekar alanda ilk defa ekimini yaptığı ürünün verim ve fiyatından memnun olduklarını belirterek, "Kilosu 15 liraya kadar alıcı buluyor. Yaklaşık 30 yıllık çiftçiyim. Daha önce tahıl üretimi yapıyordum. Böğürtlenden sonra çilek üretimine başladım. Tahıla göre geliri çok yüksek. 5 dekarlık çileğin ilk hasadında dekara 4 ton civarında verim almayı bekliyoruz. Ortalama 2,5 ay süreyle köyde yaşayan 5 kişiye istihdam sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Kümbet köyünde tadı ve uzun raf ömrüyle talep gören çilekte sezonun ilk hasadı yapıldı.

Hububata alternatif olarak üretilen çileğin hasadına başlandı
Hububata alternatif olarak üretilen çileğin hasadına başlandı
Hububata alternatif olarak üretilen çileğin hasadına başlandı
Hububata alternatif olarak üretilen çileğin hasadına başlandı

Ziraat Odası, Osmaniye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hububata alternatif olarak üretilen çileğin hasadına başlandı - Son Dakika Ekonomi


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