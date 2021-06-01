Osmaniye'de hükümlü ve tutuklular için kitap bağış kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Osmaniye'de Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" kapsamında program düzenlendi.

Adliye binası girişinde kurulan kitap bağış standında düzenlenen programa katılan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatlarıyla ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler için kitap bağış kampanyası başlatıldığını söyledi.

Kampanyaya katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e teşekkür eden Tekne, "Bu kampanya sayesinde cezaevlerinde kalan hükümlü kardeşlerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmasını, bu alışkanlığa sahip kardeşlerimizin ise daha çok kaynağa ulaşabilmesini sağlayacağız. Kampanyanın sağlıklı ve başarılı olacağına inanıyorum. Şimdiden kitap bağışlayan ve bağışlayacak tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı.