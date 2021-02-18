Husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada: 1 ölü, 1 yaralı

18.02.2021 18:41

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı. Husumetlilerine kurşun yağdıran şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Şehit Orhan Gök Mahallesinde meydana gelen olayda, güvercin uçurmak için arkadaşının yanına giden Barış Akgöllü ve Zafer Eyi, daha önceden aralarında husumet bulunan M.M ile karşılaştı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, M.M. yanında getirdiği tabancayla Akgöllü ve Eyi'ye kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği Eyi ve Akgöllü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Zafer Eyi hayatını kaybederken, tedaviye alınan Barış Akgöllü'nün durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan M.M, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada: 1 ölü, 1 yaralı
Husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada: 1 ölü, 1 yaralı
Husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada: 1 ölü, 1 yaralı
Husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada: 1 ölü, 1 yaralı
Husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada: 1 ölü, 1 yaralı

Kadirli, Şehit, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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