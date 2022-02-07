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Osmaniye'de husumetlisini silahla vuran şüpheli yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de husumetlisini silahla vuran şüpheli yakalandı

07.02.2022 09:08
Osmaniye'de husumetlisini silahla vuran şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde husumetlisini vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde husumetlisini vurduktan sonra olay yerinden kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 4 Şubat tarihinde merkeze bağlı Cevdetiye beldesinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. ile Y.K. arasında daha önceden husumet bulunuyordu. A.T. isimli şahıs bir markette oturduğu sırada husumetlisi Y.K. tarafından silahla vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı A.T.'de Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırganın suç unsuru tabanca ile birlikte olay yerinden kaçmasının ardından Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde ekipler, firar olan Y.K.'nın merkez Rahime Hatun Mahallesi'nde saklandığı bilgisini aldı. JASAT ve Cinayet Büro'nun ortak operasyonu ile Y.K. suç aleti tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

Öte yandan, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Y.K.'nın hırsızlık suçundan aranması ve 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. - OSMANİYE

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Osmaniye, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de husumetlisini silahla vuran şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de husumetlisini silahla vuran şüpheli yakalandı - Son Dakika
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