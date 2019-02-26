Osmaniye'de İbranice El Yazmalı Kitap Ele Geçirildi
1 saat önce
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan minibüste 3 el yazması İbranice kitap, 9 sikke ve 1 kadın figürlü heykel ele geçirildi, olayla ilgili 6 Suriyeli şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye
İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince şüphe üzerine durdurulan minibüste 3 el yazması İbranice kitap, 9 sikke ve 1 kadın figürlü heykel ele geçirildi, olayla ilgili 6 Suriyeli şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, şehir merkezinde şüphe üzerine bir minibüsü takibe aldı. Durdurulan minibüste yapılan aramada koltukların altına gizlenmiş biçimde 3 İbranice el yazması deri kitap, 9 sikke ile bir kadın figürlü heykel ele geçirildi.
Olayla ilgili Suriye uyruklu 6 şüpheli gözaltına alınırken ele geçirilen eserler, tarihi eser niteliği taşıyıp taşımadığının tespit edilmesi için Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. - OSMANİYE
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:15 Kaynak: İHA
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