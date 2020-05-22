Osmaniye'de ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık hediye edildi - Son Dakika

Osmaniye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık ve hediye verildi.

İl Müdürü Hamit Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal hizmet merkezi tarafından başlatılan "Bu bayram evde gülümseyelim" projesi kapsamında, okul destek çocuklarına bayram sevinci yaşatmak istediklerini belirtti.



Çocukların yüzünün gülmesinin önemsendiğini kaydeden eden Coşkun, "Kentte bulunan yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına sosyal hizmet merkezi görevlilerimiz tarafından ziyaret edilerek bayramlık ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Onların sevinçlerine ortak olmak kadar güzel bir duygu olamaz." ifadelerini kullandı.