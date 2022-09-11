Hatun Canbolat ve henüz kimlik bilgileri öğrenilemeyen 3 yaralı ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Baş Mahallesi Mustafa İnce Sokak'ta, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü - Son Dakika

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