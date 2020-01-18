Osmaniye'de iki ayrı kaza KGYS'ye yansıdı - Son Dakika

OSMANİYE'de meydana gelen 2 trafik kazası, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Trafik Hizmetleri Başkanlığı 'nca 2020 yılı ocak ayında meydana gelen kaza anları kamuoyuyla paylaşıldı. Osmaniye 'de meydana gelen kazalarla ilgili görüntülerin ilki, Esenevler Mahallesi Ray Sokak üzerinde kaydedildi. Kemal Satır Caddesi yönünden, tren garı istikametine doğru seyir halinde olan bir otomobil, bir anda geldiği istikamete dönüş yapmak isteğince, arkadan gelen bir başka aracın kendisine çarpıp kontrolden çıktı.

Diğer bir kaza anı ise Güney Çevre Yolu üzerinde kaydedildi. Karacalar İstikametinden Musa Şahin Bulvarı yönüne doğru seyir halinde olan bir otomobil, yanında seyir halinde olan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırıp kontrolden çıktı. Refüjü geçen araç karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Kameraların kaydettiği her iki kazanın da sürücü hatalarından kaynaklandığı gözler önüne serildi.