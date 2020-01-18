Osmaniye'de iki ayrı kaza KGYS'ye yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de iki ayrı kaza KGYS'ye yansıdı - Son Dakika

Osmaniye'de iki ayrı kaza KGYS'ye yansıdı

6 saat önce

OSMANİYE'de meydana gelen 2 trafik kazası, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Osmaniye'de iki ayrı kaza KGYS'ye yansıdı, System.String[]

OSMANİYE'de meydana gelen 2 trafik kazası, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'nca 2020 yılı ocak ayında meydana gelen kaza anları kamuoyuyla paylaşıldı. Osmaniye'de meydana gelen kazalarla ilgili görüntülerin ilki, Esenevler Mahallesi Ray Sokak üzerinde kaydedildi. Kemal Satır Caddesi yönünden, tren garı istikametine doğru seyir halinde olan bir otomobil, bir anda geldiği istikamete dönüş yapmak isteğince, arkadan gelen bir başka aracın kendisine çarpıp kontrolden çıktı.

Diğer bir kaza anı ise Güney Çevre Yolu üzerinde kaydedildi. Karacalar İstikametinden Musa Şahin Bulvarı yönüne doğru seyir halinde olan bir otomobil, yanında seyir halinde olan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırıp kontrolden çıktı. Refüjü geçen araç karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Kameraların kaydettiği her iki kazanın da sürücü hatalarından kaynaklandığı gözler önüne serildi.


Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD askerleri, Rus askerlerinin Suriye'de petrol sahasına ulaşmasını engelledi
Libya Konferansı öncesi Erdoğan ve Merkel telefonda görüştü Cezaevinden yeni çıktı, dehşet saçtı! Eşini ve kayınvalidesini öldürdü Kuzen dehşeti! Sosyal medyada tartıştı, parkta kurşun yağdırdı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 02:59:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye'de iki ayrı kaza KGYS'ye yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]