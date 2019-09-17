Osmaniye'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
41 dakika önce
Osmaniye'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından bıçaklanarak yaralandı, 2 grubun kavgasını polis güçlükle ayırdı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:18 Kaynak: AA
Osmaniye'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından bıçaklanarak yaralandı, 2 grubun kavgasını polis güçlükle ayırdı.
Edinilen bilgiye göre Adnan Menderes Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada ismi öğrenilemeyen 1 kişi bacağından bıçaklanarak, yaralandı.
Yaralı şahıs, ambulansla Özel Yeni Hayat Hastanesine kaldırıldı. Kavga eden iki grubu, olay yerine gelen çok sayıda polis güçlükle ayırdı.
Olayla ilgili 10'a yakın kişi gözaltına alındı.
Adana'da iki kişi bir kadını darp edip, üzerine siyah renkli yanıcı madde döktü Soylu ve İmamoğlu, Adnan Menderes'i anma töreninde tokalaştı Bebek dünyaya gelince ortaya çıktı! Mide bulandıran tecavüz iddiası Çağlayan Adliyesinde silah sesleri! Güvenlik görevlisi kendini vurdu