Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Osmaniye'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

41 dakika önce

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından bıçaklanarak yaralandı, 2 grubun kavgasını polis güçlükle ayırdı.

Osmaniye'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi bacağından bıçaklanarak yaralandı, 2 grubun kavgasını polis güçlükle ayırdı.

Edinilen bilgiye göre Adnan Menderes Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgada ismi öğrenilemeyen 1 kişi bacağından bıçaklanarak, yaralandı.

Yaralı şahıs, ambulansla Özel Yeni Hayat Hastanesine kaldırıldı. Kavga eden iki grubu, olay yerine gelen çok sayıda polis güçlükle ayırdı.

Olayla ilgili 10'a yakın kişi gözaltına alındı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 10:18 Kaynak: AA
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