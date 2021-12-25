Osmaniye'de iki grup arasında silahlı kavga: 11 yaralı - Son Dakika

Osmaniye'de iki grup arasında silahlı kavga: 11 yaralı

Çıkan kavgada 2'si silahla vurularak diğerleri darp sonucu 11 kişi yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'de iki grup arasında çıkan silahlarında kullanıldığı kavgada 2'si silahla vurulan 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye merkez Yıldırım Beyazıt mahallesi kapalı spor salonu civarında iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların bir birine saldırdığı kavgada 2 kişi silahla vurularak, 9 kişi de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken olayda yaralanan 4 kişi Osmaniye Devlet Hastanesine 7 kişi de ildeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.