Osmaniye'de iki hayırsever mahallenin tüm bakkal borcunu ödedi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Osmaniye'de iki hayırsever mahallenin tüm bakkal borcunu ödedi - Son Dakika

Osmaniye'de iki hayırsever mahallenin tüm bakkal borcunu ödedi

6 saat önce

Osmaniye'de iki hayırsever, bir mahalledeki bakkalın veresiye defterinde kayıtlı 3 bin 500 lira borcun tamamını ödedi.

Osmaniye'de iki hayırsever mahallenin tüm bakkal borcunu ödedi, System.String[]

Osmaniye'de iki hayırsever, bir mahalledeki bakkalın veresiye defterinde kayıtlı 3 bin 500 lira borcun tamamını ödedi.

Osman ve Sevgi Dal çiftine ait, 7 Ocak Mahallesi'ndeki iş yerine gelen iki kişi, mahallelinin veresiye borcunu ödemek istediklerini söyledi.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen hayırseverler, defterde yazan borçlar için ödeme yaptı.

Bakkal Osman Dal, iş yerinin camına, "Değerli müşterilerimiz, veresiye borçlarınızın tamamı hayırsever birileri tarafından 7 Şubat'ta ödenmiştir. Hayırseverlere teşekkür ederiz." yazısı asarak, tüm borcun ödendiğini duyurdu.

Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dükkanına gelen iki kişinin mahalle sakinlerinin veresiye defterindeki borç miktarını sorduğunu söyledi.

Defterdeki borcun 3 bin 500 lira çıktığını anlatan Dal, şunları kaydetti:

"İki hayırsevere çay ikram ettik. Mahalledeki vatandaşların borcunu hesaplayıp söyledik. 'Biz biraz daha fazla vereceğiz' dediler. İçlerinden biri araca gitti ve bir çanta dolusu parayla döndü. 'Şansınıza nakit kalmadı, avro vereceğiz' dedi. Borçlar 516 avro civarında tuttu. Fakat bize 1000 avro vereceklerini, kalan parayla da ihtiyaç sahiplerine kendileri adına yardımda bulunmamızı istediler. Biz de gıda paketleri hazırlayarak dağıtıyoruz. Çoğunu dağıttık, az bir kısmı kaldı. Onu da dağıtacağız."

Dal, veresiye defterinde borcu bulunan mahalle sakinlerine durumu anlattığında kimsenin inanmadığını ve şaka sandıklarını belirtti.


Sevgi Dal da hayırseverlere, " Türkiye'nin farklı illerinde insanların borçlarını kapatanlar siz misiniz?" diye sorduğunu, onların da "Hayır, biz bir hayır kuruluşundan geliyoruz." yanıtını verdiklerini ifade etti.

Osmaniye, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD Büyükelçiliği'nden Libya iddiası: Taraflar büyük askeri operasyonlara hazırlanıyor
Yıkımda işçinin bayrak hassasiyeti duygulandırdı Denizli'de 2 çocuğu sokak ortasında döven genç kızlar yine serbest bırakıldı Çamaşır makinesi tamir etmeye gitti, nişanlısının ablasıyla birlikte oldu

Son Dakika Haberleri
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı
19:16 Saba Tümer'den çok konuşulacak açıklama: David Beckham'la aynı yatakta yattım
17:41 PowerTürk Müzik Ödülleri 2020 sahiplerini buldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 20:03:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye'de iki hayırsever mahallenin tüm bakkal borcunu ödedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]