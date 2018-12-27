Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de İki Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Osmaniye'de İki Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

1 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde jandarmanın araçlarının lastiklerine ateş ederek yakaladığı küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi iki zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de İki Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde jandarmanın araçlarının lastiklerine ateş ederek yakaladığı küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi iki zanlı tutuklandı.

Değirmendere köyünde iki küçükbaş hayvanı çalmaya çalışırken fark edilmeleri üzerine kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan H.D. ve M.B'nin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Değirmendere köyü yakınlarında dün Hikmet İspenoğlu'na ait sürüye otomobilleriyle yanaşan iki zanlı, iki küçükbaş hayvanı otomobile koymak istemiş, durumun fark edilmesi üzerine kaçmışlardı. Yaşanan kovalamacada jandarmanın zanlıların kullandığı aracın lastiklerini ateş edip patlatması sonucu H.D. ve M.B. yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:23 Kaynak: AA

Değirmendere, Kadirli, Osmaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mikrofon Uzatılan Vatandaşın Hayali Muhabiri Kahkahaya Boğdu Sunduğu Ana Haber Programına Ceza Kesilen Fatih Portakal: İzlenirliğimi Artırıyor

Birleşik Arap Emirlikleri Suriye'deki Büyükelçiliğini Yeniden Açma Kararı Aldı Doğurduğu Bebeği Öldüren Genç Kız, Cesedi 2 Gün Valizde Sakladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 14:14:45. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de İki Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]