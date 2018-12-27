Osmaniye'de İki Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
1 saat önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde jandarmanın araçlarının lastiklerine ateş ederek yakaladığı küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi iki zanlı tutuklandı.
Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde jandarmanın araçlarının lastiklerine ateş ederek yakaladığı küçükbaş hayvan hırsızlığı şüphelisi iki zanlı tutuklandı. Değirmendere
köyünde iki küçükbaş hayvanı çalmaya çalışırken fark edilmeleri üzerine kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan H.D. ve M.B'nin İlçe Jandarma
Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Değirmendere köyü yakınlarında dün Hikmet İspenoğlu'na ait sürüye otomobilleriyle yanaşan iki zanlı, iki küçükbaş hayvanı otomobile koymak istemiş, durumun fark edilmesi üzerine kaçmışlardı. Yaşanan kovalamacada jandarmanın zanlıların kullandığı aracın lastiklerini ateş edip patlatması sonucu H.D. ve M.B. yakalanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:23 Kaynak: AA
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