İki köy karantinaya alındı - Son Dakika

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki köy karantinaya alındı. Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Issızca köyünde 13.11.2020 tarihinden bu yana 16 pozitif vaka ve bunların temaslısı 19 kişi, Kesmeburun köyünde ise 18 pozitif vaka ve 26 temaslı kişi tespit edildi. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla her iki köy de 22.11.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar karantinaya alındı.