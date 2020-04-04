Osmaniye'de iki mahalle için karantina kararı - Son Dakika

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Osmaniye'de iki mahalle için karantina kararı
6 saat önce
Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde iki mahalleye Korona Virüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık tarafından giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde iki mahalleye Korona Virüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık tarafından giriş ve çıkışlar yasaklandı. Edinilen bilgiye göre Sumbas ilçesi Mehmetli Beldesinde Cumhuriyet mahallesi ve Yeni mahalle korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması yapılmasına karar verildi. Sumbas Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada "Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 04.04.2020 tarih ve 07.00'dan itibaren ilçemiz Mehmetli Beldesi Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle'de ikinci bir emre kadar giriş ve çıkışların sınırlandırılması kararı alınmıştır." denildi. - OSMANİYE
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 01:02 Kaynak: İHA
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