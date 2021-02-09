Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

09.02.2021 00:41

OSMANİYE'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

OSMANİYE'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Gebeli Caddesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 80 ABS 027 plakalı otomobil, ara yoldan caddeye çıkan 80 GD 034 palakalı otomobil ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta yaralanan 3 kişi, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Osmaniye'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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