Osmaniye'de İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı
2 saat önce
Osmaniye'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı Hurdaya dönen araçtan fırlayarak yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldıOSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Osmaniye
'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Hurdaya dönen araçtan fırlayarak yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli
ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kadirli'den Adana
yönüne gitmekte olan İsmail Köz idaresindeki 80 KV 229 otomobil, Adana'nın Ceyhan
ilçesine bağlı Mercimek Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen aynı araçta bulunan sürücü İsmail Köz, Merdan Köz ve Abbas Köz yaralandı.
Araçtan fırlayan yaralılara ilk müdahaleyi kazayı görenler yaptı. Olay yerine gelen ambulanslar ile Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:44 Kaynak: İHA
Adana Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika
İşçiler, 1987 Yılının Gazetesine Sarılmış Kutuda İnsan Kafatası ve Kemikleri Buldu!
Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu
Şeyma Döğücü, İstanbul'un İlk Başörtülü Belediye Başkanı Olarak Tarihe Geçti