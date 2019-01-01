Osmaniye'de İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı 4 Yaralı
1 saat önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye kaza Şehit Orhan Gök mahallesi Alparslan Türkeş bulvarı üzerinde meydana geldi. Efraim Pektuzlu idaresinde ki otomobil ile bulvar üzerinde seyir halinde olan Volkan Demirci
yönetiminde ki otomobil çarpıştı . Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlarda bulunan Efraim Pektuzlu,Çiğdem Pektuzlu Volkan Demirci ve ismi öğrenilemeyen Suriye
uyruklu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Çiğdem Pektuzlu kaza sonrası araçta sıkıştı. Araçta sıkışan yaralı olay yerine gelen Kadirli Belediyesi İtfaiye
kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından diğer yaralılar ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis
kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:58 Kaynak: İHA
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