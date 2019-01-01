Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı 4 Yaralı

Osmaniye'de İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı 4 Yaralı

1 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'de İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı 4 Yaralı, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye kaza Şehit Orhan Gök mahallesi Alparslan Türkeş bulvarı üzerinde meydana geldi. Efraim Pektuzlu idaresinde ki otomobil ile bulvar üzerinde seyir halinde olan Volkan Demirci yönetiminde ki otomobil çarpıştı . Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlarda bulunan Efraim Pektuzlu,Çiğdem Pektuzlu Volkan Demirci ve ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Çiğdem Pektuzlu kaza sonrası araçta sıkıştı. Araçta sıkışan yaralı olay yerine gelen Kadirli Belediyesi İtfaiye kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından diğer yaralılar ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:58 Kaynak: İHA

Kadirli, Osmaniye, 3. Sayfa
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