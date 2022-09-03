Osmaniye'de iki aracın çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye'de iki aracın çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

03.09.2022 18:18
Osmaniye'de iki aracın çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şekerdere viyadüğü mevkisinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 27 JF 951 ve 07 HSK 53 plakalı otomobiller çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan 3'ü çocuk 5 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Osmaniye'de iki aracın çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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