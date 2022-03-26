Osmaniye'de otomobiller çarpıştı; 1 polis memuru yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye'de otomobiller çarpıştı; 1 polis memuru yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

26.03.2022 21:34
Osmaniye'de otomobiller çarpıştı; 1 polis memuru yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

OSMANİYE'de iki otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru Barış Yılmaz (31) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

OSMANİYE'de iki otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru Barış Yılmaz (31) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde E-90 Otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında meydana geldi. Barış Yılmaz yönetimindeki 27 ABB 598 plakalı otomobil, Gaziantep istikameti Barit Madeni mevkisinde Osman A.'nın kullandığı 61 AD 455 plakalı otomobille çarpıştı. Barış Yılmaz kaza yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan eşi Şeyma Yılmaz ve diğer aracın sürücüsü ile araçta bulunan ve kimliği öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Gaziantep ve Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Yaşamını yitiren Barış Yılmaz'ın Gaziantep'te polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Osmaniye'de otomobiller çarpıştı; 1 polis memuru yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı
Osmaniye'de otomobiller çarpıştı; 1 polis memuru yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı
Osmaniye'de otomobiller çarpıştı; 1 polis memuru yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de otomobiller çarpıştı; 1 polis memuru yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de otomobiller çarpıştı; 1 polis memuru yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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