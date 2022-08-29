Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Selimiye Mahallesi'nde bir şahsın evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine eve operasyon düzenleyen ekipler, bez kıyafet dolabı içine kurulmuş sistemle saksılarda kök kenevir bitkisi yetiştirildiğini gördü. D.G. isimli şüpheli ekipler tarafından gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 6 kök kenevir bitkisi, 180 gram kubar esrar, 15 gram crack uyuşturucu, 100 adet uyuşturucu hap, 6 kutu sıvı gübre, 5 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 3 adet iklimlendirme cihazı, 1 adet kılıç, 2 adet muşta, 39 adet av tüfeği fişeği, 22 adet tabanca fişeği ile 4 adet şarjör ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bez kıyafet dolabında kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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