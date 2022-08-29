Bez kıyafet dolabında kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bez kıyafet dolabında kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

29.08.2022 16:08
Bez kıyafet dolabında kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

Osmaniye'de iklimlendirmesi yapılmış yalıtımlı odada bez kıyafet dolabı içerisinde kök kenevir bitkisi yetiştiren zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de iklimlendirmesi yapılmış yalıtımlı odada bez kıyafet dolabı içerisinde kök kenevir bitkisi yetiştiren zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Selimiye Mahallesi'nde bir şahsın evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine eve operasyon düzenleyen ekipler, bez kıyafet dolabı içine kurulmuş sistemle saksılarda kök kenevir bitkisi yetiştirildiğini gördü. D.G. isimli şüpheli ekipler tarafından gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda 6 kök kenevir bitkisi, 180 gram kubar esrar, 15 gram crack uyuşturucu, 100 adet uyuşturucu hap, 6 kutu sıvı gübre, 5 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 3 adet iklimlendirme cihazı, 1 adet kılıç, 2 adet muşta, 39 adet av tüfeği fişeği, 22 adet tabanca fişeği ile 4 adet şarjör ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Osmaniye, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bez kıyafet dolabında kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bez kıyafet dolabında kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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