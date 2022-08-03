Osmaniye'de bağımlı kadınları rehabilite edecek merkezde sona gelindi - Son Dakika
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Osmaniye'de bağımlı kadınları rehabilite edecek merkezde sona gelindi

03.08.2022 13:28
Osmaniye'de bağımlı kadınları rehabilite edecek merkezde sona gelindi

Osmaniye'de ilaçla tedavisi tamamlanan 18-30 yaş arasındaki kadınların rehabilitasyonunun yapılarak mesleki kurslara katılabileceği "Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi"nin inşaatında sona gelindi.

Osmaniye'de ilaçla tedavisi tamamlanan 18-30 yaş arasındaki kadınların rehabilitasyonunun yapılarak mesleki kurslara katılabileceği "Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi"nin inşaatında sona gelindi.

Osmaniye Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu projesi kapsamında İl Özel İdaresince Hasanbeyli ilçesinde mayısta yapımına başlanan merkez, madde ve alkol bağımlılığından kurtulmak isteyen kadınlara hizmet verecek.

Alkol ve Madde Tedavi Merkezinde ilaçla tedavi süreci tamamlananların kabul edileceği merkezde kadınlar, rehabilitasyon süreçlerinde meslek atölyeleri ve sanat kurslarıyla sportif faaliyetlere de katılabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, AA muhabirine, inşaat çalışmaları büyük oranda biten merkezin eylül ayında tamamlanacağını söyledi.

Merkezin 50 kişiye aynı anda hizmet verecek kapasiteye sahip olduğunu anlatan Coşkun, buraya ilaçla tedavi süreci tamamlanan 18-30 yaş arası bağımlı kadınların kabul edileceğini belirtti.

Rehabilitasyon, sosyalleşme ve uyum süreciyle merkezde kadınların en az bir yılını geçireceğini ifade eden Coşkun, şöyle devam etti:

"Tamamen maddeden arındığına olan inanç ve güven ortaya çıktıktan sonra kadınlarımıza sportif, sanatsal faaliyetler ve meslek edindirme çalışmaları yapılacak. 18-30 yaş arasındaki kadınlarımızın buradan ayrılırken, maddeyi artık hayatından tamamen çıkarmış, mesleğini edinmiş, sosyal uyumunu gerçekleştirmiş sağlıklı, topluma faydalı bir kişi haline getirilmesini amaçlıyoruz."

Coşkun, rehabilitasyon süreci tamamlanan kadınların merkezden ayrıldıktan sonra da sosyal yaşamının ve mesleki açıdan çalışmalarının takip edileceğini ifade etti.

Merkezde inşaatın büyük oranda bittiğini belirten Coşkun, "Yüklenici firmamız, eylül sonunda projeyi tamamlayıp teslim edecek. Burası, Türkiye'de bağımlı kadınlara yönelik psikososyal destek ve uyum merkezi olarak ilk defa açılacak bir merkez." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Hasanbeyli, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de bağımlı kadınları rehabilite edecek merkezde sona gelindi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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