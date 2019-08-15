Osmaniye'de ilk kez, arı zehri sağımı yapıldı



OSMANİYE'de ilk kez arı zehri sağımı yapıldı.

Tüysüz beldesindeki bir üreticiye ait bal arısı kovanlarının bulunduğu bahçede yapılan çalışmaya, Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Çelik, öğretim üyeleri ve üreticiler katıldı. Kovanların içerisine bırakılan küçük voltajla çalışan özel yapım cihaz, yaklaşık 15-20 dakika bekletildikten sonra alınıp, cam plakların üzerine arıların bıraktığı zehir toplandı. Arı zehrinin, birçok hastalığın tedavisinde ve kozmetik ürünlerinde ham madde olarak kullanıldığı, kilosunun yaklaşık 500 bin lira civarında olduğu, uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte arıcılıkla uğraşan çiftçiye ek gelir kapısı açılacağı vurgulandı.

UYGULAMA ÜLKE GENELİNDE YAYGINLAŞACAK

Çalışma hakkında bilgi veren Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Bilindiği gibi propolis, polen, arı sütü ve bal yanında arının bir çok ürünü var ama bugün arı zehrinin nasıl elde edileceği konusunda yapılan makinenin denemesini yaptık" dedi. Osmaniye'de toplam 96 bin koloni arının bulunduğunu kaydeden Sağlam, "Bu arılara istinaden 530 işletmemizde arıcılık yapılmaktadır. 2018 desteklerimize baktığımızda 426 çiftçimize yaklaştık 460 bin lira gibi bir desteğimiz oldu. Tabi toplanan bal ile birlikte, her ne iş yaparsak yapalım mutlaka o işin yan getirilerine bakılmalıdır. Bu hayvancılıkta da, bitkisel üretimde de öyledir. Bugün de Veteriner Fakültesi dekanımız ve hocalarımızla birlikte arının yan ürünü olan zehri ile ilgili bir çalışma yapılmakta. Arı zehrinin çok büyük değeri var ve kilogramının 500 bin lira olduğu yönünde bir rakamdan bahsedilmekte. İnşallah bu uygulama sadece bölgemizde değil ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Burada bunun denemesini yaptık ve arıcılarımız için güzel bir getirisi olan yan ürün olacağını düşünüyorum" dedi.

BAL VERİMLİLİĞİ YÜZDE 40 ARTACAK

Arıcılık yapan ve kendi geliştirdiği arı zehri sağım aparatı ile ilgili bilgi veren Yavuz Sin ise cihazın, arıların mevcut zehir keselerindeki maddeyi sağıp, sağlık ve ilaç sektörüne kazandırılmasını sağladığını söyledi. Cihazın çalışma şeklinden bahseden Sin, "Ürettiğimiz cihazımız, teller vasıtası ile arılara belirli aralıklarla titreşim şeklinde elektrik verilip, cam plakaları sokması sağlanıyor. Alttaki cam olduğu için arının iğnesi batmamış oluyor sadece zehri akıyor. Zehir de kuruduktan sonra cam üzerinden kazınıp alınmaktadır" diye konuştu. Arı zehrinin üreticiye gelirinin çok yüksek olacağını ifade eden Sin, "Arı zehrinin şuandaki gram fiyatı 300-500 lira arasına. Bunun yıllardır yapan ülkelerden Romanya var. Orada net gram fiyatı 35 dolardır. Arıcıya maddi getirisinden ziyade ayrıca, kovandaki arılar zahirleri alındıktan sonra sakin çalışmaya başlayacak, körüksüz bakım yapılabilecek ve arı yavru ve bal verimliliğini yüzde 40 arttıracak" dedi.



- Osmaniye