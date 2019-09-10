Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de ilk kez "timüs bezi tümörü" ameliyatı yapıldı
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Osmaniye'de ilk kez "timüs bezi tümörü" ameliyatı yapıldı

43 dakika önce

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde ilk kez kapalı yöntemle "Timus Bezi Tümörü" ameliyatı yapıldı.

Osmaniye'de ilk kez

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde ilk kez kapalı yöntemle "Timus Bezi Tümörü" ameliyatı yapıldı.


Memesinde kitle olduğu şikayetiyle hastaneye başvuran 43 yaşındaki E. H., Göğüs Cerrahisi kliniğindeki tetkiklerinde, memedeki Timus bezinin olduğu bölgede kitle saptandı ve ameliyata karar verildi.


Göğüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ebubekir Aksu başkanlığında hastanın Timus Bezi Tümörü (Uykuluk Bezi) ameliyatı, kapalı yöntemle (Timektomi) yapıldı.


İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hastanede ilk kez başarıyla yapılan ameliyattan dolayı Aksu ve ekibini kutladı.

Hastada saptanan kitlenin meme tümörü ile ilişkili olabileceği gibi timus bezinin bir tümörü de olabileceğini bu sebeple de hem ayırıcı tanı hem de tedavi açısından ameliyata karar verildiğini ifade eden Öznavruz, "Bu tür vakalarda daha önce iman tahtasının kesilerek yapıldığı ameliyat estetik anlamda sıkıntılar çıkartmakta ameliyat sonrası ciddi ağrılar olmakta ve hastanın normal hayata dönüşü uzun sürmekte idi. Göğüs cerrahisi ekibimiz tarafından Hastamıza kapalı yöntemle 3 tane küçük delikten girerek ameliyatımız gerçekleştirilmiştir. Hasta ameliyattan hemen sonra ayağa kalkarak ağrısız bir şekilde günlük yaşamına dönmüştür" şeklinde konuştu.

Osmaniye Devlet Hastanesi, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:10 Kaynak: AA
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