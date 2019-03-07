Osmaniye'de İlkokul Öğrencilerine 112 Tanıtıldı

Osmaniye'de "2019 minik 112 uygulaması" kapsamında ilkokul öğrencilerine 112 acil sağlık hizmetleri hakkında eğitim verildi.

Osmaniye'de "2019 minik 112 uygulaması" kapsamında ilkokul öğrencilerine 112 acil sağlık hizmetleri hakkında eğitim verildi.



Mithatpaşa İlkokulunda düzenlenen etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen "2109 yılı Minik 112 Uygulaması" projesinin eğitim çalışması kapsamında ilkokul öğrencilerine 112 acil hizmet çalışmalarının tanıtıldığını belirtti.





Sağlık eğitimlerinin önemsendiğini ifade eden Öznavruz, "İlkokul öğrencilerimize 112 ambulanslarında bulunan sağlık malzemeleri tanıtıldı. Onların ambulansın içini daha yakından görmeleri sağlandı. Küçük yaşlarda 112 ambulansının acil sağlık hizmetlerindeki önemini öğrenmeleri adına bu tür eğitimleri önemsiyoruz" dedi.





İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak da, sağlık görevlilerine eğitim çalışması için teşekkür etti.

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