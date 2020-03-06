Osmaniye'de imam hatip lisesinde deprem ve acil durum tatbikatı - Son Dakika

Osmaniye Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesinde, deprem ve acil durum tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta senaryo gereği, arama kurtarma ekibi, okulun çatısında mahsur kalan yaralıyı ip kullanarak sedyeyle aşağıya indirdi.



İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, burada yaptığı açıklamada, depremin ülkenin doğal bir gerçeği olduğunu belirtti.



Depremde ve acil durumlarda oluşması muhtemel zararları en aza indirgemenin önemli olduğunu ifade eden Albak, "Deprem anında ve sonrasında neler yapmamız gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak maksadıyla düzenlediğimiz bu deprem ve tahliye tatbikatı önem arz ediyor." dedi.