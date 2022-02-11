Osmaniye'de insan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de yaşı küçük çocukları para karşılığı Suriye'den Türkiye'ye getirerek zorla çalıştırdığı ileri sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu M.A.A. ve A.İ'nin, yaşı küçük çocukları yasa dışı yollarla Suriye'den ülkeye getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Osmaniye'de ikamet eden Suriyeli A.E'nin yaşı küçük 2 yakınının para karşılığı kente getirildiği ve çocukların tehdit ve baskıyla atık toplama işinde çalıştırıldığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla 2 zanlı gözaltına alındı. Suriyeli çocuklar ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.